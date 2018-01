Trânsito nas rodovias melhora, mas paulistano ainda enfrenta lentidão no sentido litoral

O paulistano que vai para o litoral ou para interior encontra estradas menos congestionadas na noite deste sábado, 25. De manhã, eram mais de 100 quilômetros de lentidão.

A rodovia Fernão Dias, sentido Minas Gerais, tinha 13 quilômetros de congestionamento, do km 40 ao km 33, às 20h. Os problemas são maiores para quem vai para cidades litorâneas: a rodovia Rio-Santos tem tráfego intenso nos dois sentidos no trecho entre Ubatuba e São Sabestião, por conta do tempo encoberto, enquanto a Tamoios tem tráfego intenso sentido litoral do km 11 ao km 60.

Quem pega a rodovia dos Imigrantes sentido litoral encontra problemas no trecho de serra, do km 47 ao 53, e na Padre Manoel da Nóbrega, no sentido Praia Grande, que tem oito quilômetros de lentidão, do km 284 ao km 292,.

No sentido interior, o trânsito é livre. Nas rodovias Anhanguera e Bandeirantes não há lentidão em nenhum sentido, e as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares também se encontram com pouco movimento nos dois sentidos, porém a Raposo tem visibilidade reduzida devido ao tempo encoberto.