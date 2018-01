Trânsito na Tagipuru é liberado; prédios continuam interditados

O trânsito na Rua Tagipuru, na Barra Funda, zona oeste - onde dois prédios foram interditados e evacuados nesta quarta-feira,10, devido a rachaduras -, foi liberado nesta manhã pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

As construções, uma comercial e uma residencial, foram evacuadas após os moradores do Edifício Sandra Maria ouvirem estrondos durante a madrugada de quinta-feira.

Segundo a Subprefeitura da Lapa, a previsão de liberação do acesso aos prédios deve ocorrer em cinco dias. Somente após o fim das obras de escoramento dos edifícios.

Após vistorias do Corpo de Bombeiros foi constatado um afastamento de 4 centímetros na parede do prédio comercial, além de rachaduras. O edifício comercial estava vazio no momento da ocorrência. A construtora que realiza uma obra ao lado dos edifícios apresentará laudos técnicos sobre as causas do acidente e a segurança do local.

A maioria das 56 famílias da construção residencial, de 14 andares, foi para casa de parentes e amigos.