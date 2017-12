Trânsito na Marginal aumentou 31% nesta manhã, diz prefeitura

O primeiro dia de interdição de três pontes gerou um aumento de 31% no fluxo de veículos na Marginal do Tietê, no período das 7 às 11 horas desta terça-feira, 20, anunciou em entrevista coletiva o secretário municipal de Transportes, Alexandre Moraes, na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Segundo o secretário, a alta na lentidão da via, porém, não refletiu no trânsito do restante de São Paulo, que seguiu dentro da média para o horário.

Logo pela manhã o trânsito na Marginal já estava ruim no sentido Castelo Branco. Por volta das 7h15, a pista expressa acumulava mais de 10 km de congestionamento. No horário de pico, por volta das 9h, a lentidão era de 8,6 km no local. No fim da manhã, às 11h30, a morosidade era de 11 km no trecho.

Os corredores da Avenida Brás Leme e Avenida Ordem e Progresso, que levam às Pontes da Casa Verde e do Limão, respectivamente, foram as vias que registraram lentidão acima do normal para uma terça-feira, chegando a cerca de 3 km de tráfego carregado.

Dois acidentes e alguns veículos quebrados ajudaram na formação de lentidão na Marginal do Tietê. Um dos acidentes, sem feridos, aconteceu na Ponte do Piqueri, entre dois caminhões. Outro, com uma vítima, envolveu três carros e uma motocicleta, perto da Ponte Julio de Mesquita Neto.

As primeiras interdições, de um total de cinco pontes, começaram às 23 horas de segunda-feira nas Pontes da Freguesia do Ó, da Casa Verde e Jânio Quadros (da Vila Maria). Elas terão entre uma e três faixas fechadas para o tráfego. Em novembro, serão interditadas também as Pontes do Limão e das Bandeiras. Em alguns momentos esses acessos terão um dos sentidos totalmente bloqueados.