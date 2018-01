Trânsito melhora na marginal, que teve 15 km de lentidão

O trânsito estava melhor nas pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, por volta das 11h40 desta segunda-feira, 2. Pela pista expressa, o motorista enfrentava 4,2 km de lentidão, entre as pontes Aricanduva e Jânio Quadros. Já na via local, havia lentidão em 3 km, desde o Hospital da Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros. Veja também: Com 128 km, capital registra segunda maior lentidão do ano Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Mais cedo, as duas pistas chegaram a acumular quase 15 km de congestionamento, por conta de um acidente entre um carro e uma moto, que aconteceu perto da Ponte dos Remédios. Zona leste Na zona leste, funcionários da empresa Himalaia Transportes paralisaram as atividades nesta manhã. Os trólebus de pelo menos 11 linhas saíram da garagem da empresa, no Tatuapé, por volta das 6 horas, mas retornaram em seguida. O sistema Plano de Apoio Entre Empresas Frente a Situações de Emergência (Paese) foi acionado por volta das 6h30 e continuava às 10h30, segundo a SPTrans. A diretoria da empresa Himalaia estava reunida com representantes do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo e ainda não havia informações sobre o motivo da paralisação.