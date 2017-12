Trânsito melhora na capital; rodízio volta nesta segunda

O trânsito melhorou na capital paulista por volta das 10 horas desta segunda-feira, 12, quando o rodízio de veículos voltou a vigorar. Por volta das 10h20, a cidade registrava 9 km de lentidão, sendo que o maior índice do período da manhã chegou a 32 km nesta segunda. Com o rodízio, ficam proibidos de circular carros com placas final 1 e 2, das 7h às 10h e das 17h às 20h desta segunda. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua No começo da manhã, dois acidente contribuíram para aumentar a lentidão na cidade. Três pessoas ficaram feridas nos acidentes. Um deles ocorreu na Avenida Carlos Caldeira Filho, entre uma moto e um carro, deixando um ferido; e outro na Avenida Dr. Antônio Maria Laet, onde dois veículos bateram causando ferimentos em duas pessoas. Piores trechos congestionados às 10h - Avenida Abraão de Morais, sentido São Paulo, entre Viadutos Aliomar Baleeiro e Matheus Torloni, com 2.080 metros; - Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Velha Fepasa e Atílio Fontana, com 1.750 metro; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro, com 1.100 metros; Situação dos principais corredores Zona sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro Zona oeste - Avenida Francisco Morato: sentido centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Avenida Morumbi Zona norte - Marginal do Tietê: sentido Ayrton Senna, pista local entre Pontes Velha Fepasa e Atílio Fontana