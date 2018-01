Trânsito melhora, mas marginais ainda têm piores trechos

Os motoristas ainda encontravam tráfego lento na Marginal do Tietê, no começo da tarde desta sexta-feira, 20. A lentidão, devido ao excesso de veículos, era de mais de 10 quilômetros, na pista que segue em direção à Rodovia Ayrton Senna. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice de congestionamento às 12h54 era de 56 quilômetros de extensão em toda a cidade. Acidentes Além de três caminhões quebrados, que ocupavam faixas de rolamento dos dois sentidos da Marginal do Tietê, um acidente entre auto e moto, que deixou um ferido, complicava o trânsito na Avenida Aricanduva. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes da Casa Verde e dos Remédios, com 10.082 metros; pista local entre Ponte do Piqueri e Nova Fepasa, com 3.250 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Brasil e Viaduto Pires do Rio, com 3.000 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré, com 2.780 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida Brasil e Túnel Maria Carolina Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Ayrton Senna, pista expressa entre Pontes da Casa Verde e dos Remédios, com 10.082 metros; pista local entre Ponte do Piqueri e Nova Fepasa, com 3.250 metros Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Brasil e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Rua da Consolação e Alameda Campinas (Texto atualizado às 13h01)