Trânsito melhora, mas é intenso na Fernão, Régis e Dutra

O fluxo de veículos começava a diminuir por volta das 15 horas deste sábado, 21, e as principais rodovias que ligam São Paulo ao interior e ao litoral do Estado já não apresentavam pontos de parada. Mas o movimento continuava intenso na Fernão Dias, Régis Bittencourt e Dutra. A chuva que chegou à capital por volta das 14 horas atingia apenas o trecho de planalto das rodovias Anchieta e Imigrantes. Fernão Dias: o trecho entre os kms 90 e 55 continuava com tráfego intenso, mas sem paradas. Régis Bittencourt: a lentidão na região de Juquitiba diminuía um pouco, mas os motoristas ainda enfrentavam 27 quilômetros de trânsito carregado. Presidente Dutra: o tráfego estava intenso na região de Taubaté, entre os kms 118 e 111. Veja também: Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Padre Manuel da Nóbrega: trânsito normal. Rio-Santos: trânsito intenso, sem paradas. Tamoios: trânsito intenso, sem paradas. Ayrton Senna: trânsito intenso, sem paradas. Carvalho Pinto: trânsito intenso, sem paradas. Mogi-Bertioga: tráfego intenso, sem paradas. Floriano Rodrigues Pinheiro: tráfego fluía normalmente. Oswaldo Cruz: tráfego intenso sem paradas. Bandeirantes: tráfego normal Anhanguera: tráfego normal. Castelo Branco: maior intensidade entre os kms 16 e 25 e na marginal da rodovia, na altura do km 24. Raposo Tavares: fluxo normal de veículos. Imigrantes: único ponto de tráfego lento estava localizado no KM 24, na região de São Bernardo, reflexo de uma colisão entre quatro veículos. O acidente ocorreu às 14h20 e não deixou vítimas. No entanto, havia uma faixa bloqueada no local para a retirada dos veículos. Anchieta: trânsito normal. Piaçaguera-Guarujá: trânsito normal.