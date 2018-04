Trânsito hoje deve continuar intenso Até as 22 horas de ontem, ainda faltavam retornar quase 180 mil carros do litoral sul para a capital. Por esse motivo, a Ecovias previa que hoje de manhã o trânsito de volta para São Paulo pode ser carregado. Segundo a concessionária, no feriado de fim de ano foi registrada a passagem de 511.565 veículos no sentido capital-litoral.