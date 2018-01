Trânsito fica ruim pela Marginal do Tietê e Corredor Norte-Sul

O congestionamento em São Paulo atingiu 159 km às 19 horas desta quinta-feira, 4, o equivalente a 19% dos 835 km monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A média para o horário é de 21,6%. A Marginal do Tietê apresentava 14 km de morosidade, no sentido da Rodovia Ayrton Senna, entre a Rodovia Castelo Branco e a Rua Azurita. Segundo a CET, além do excesso de veículos, pelo menos quatro caminhões quebrados prejudicaram a circulação na via. Pontos em vermelho representam corredores com congestionamento. Arte: CET Veja também: Motoristas têm até janeiro para regularizar faróis de xenônio Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Quem seguia pelo Corredor Norte-sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) enfrentava trânsito ruim por 7,1 km no sentido do Aeroporto de Congonhas, entre os Viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar. Na Marginal do Pinheiros, havia lentidão por 5,6 km no sentido Interlagos, entre as Pontes do Jaguaré e Engenheiro Ary Torres. A Radial Leste estava congestionada por 4,7 km no sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk. Atualizado às 19h25