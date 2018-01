Trânsito fica complicado na Marginal do Tietê

A pista sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê acumulava mais de 3 quilômetros de congestionamento por volta das 16 horas deste sábado, 21, devido ao bloqueio na região do Estádio do Canindé, no Pari. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), para garantir a segurança dos torcedores que se encaminhavam para o estádio, para assistir ao jogo válido para o Campeonato Paulista entre Portuguesa e Palmeiras, duas faixas da pista local foram interditadas. O congestionamento começava na Rua Azurita e seguia até a Ponte da Casa Verde. No outro sentido, uma nova interdição também deixava lento o tráfego de veículos. A pista sentido Santana da Rua Olavo Fontoura, no Anhembi, foi interditada para garantir a segurança das pessoas que começam a chegar ao Sambódromo, para o segundo dia de desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial.