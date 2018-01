Trânsito fica acima da média em SP na saída para o feriado

SÃO PAULO - Os paulistanos enfrentam congestionamentos nesta sexta-feira, 11, na saída para o feriado prolongado. Segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito na capital paulista ficou acima da média a partir das 11h30.

Às 16h30, a CET registrou o maior índice de lentidão da tarde, com 19,2% das vias congestionadas. Às 17h30, a taxa caiu para 17,8%, mas ainda acima da média superior registrada pela companhia.

Já às 18 horas, a CET registrava 167 quilômetros de congestionamento, número considerado alto, mas bem abaixo do recorde de lentidão, que ocorreu em 20 de abril deste ano, quando a companhia marcou 317 quilômetros de vias congestionadas.

No início da noite desta sexta, os motoristas enfrentavam mais lentidão nas zonas oeste e sul de São Paulo, com 51 quilômetros e 49 quilômetros de congestionamento, respectivamente.

Rodízio. Por causa do feriado, o rodízio municipal de veículos, incluindo o de caminhões, estará suspenso na segunda-feira, 14, e na terça-feira, 15. O rodízio só será retomado na quarta, 16, a partir das 7h.

Estradas. A saída para o feriado prolongado da Proclamação da República vai encher as estradas paulistas. A previsão é de 5,4 milhões de veículos circulando nas principais rodovias de acesso às praias e ao interior de São Paulo durante o feriadão. O tráfego aumenta a partir das 16 horas desta sexta-feira, 11, e segue intenso até as 15 horas de sábado, 12. No feriado, dia 15, as estradas voltam a ficar cheias no retorno do paulistano, das 8 às 23 horas. Para evitar congestionamentos, o motorista deve viajar fora desses horários.