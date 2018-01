Trânsito fica acima da média durante toda a manhã desta sexta

Depois de bater recorde de lentidão do ano, o trânsito ficou acima da média durante toda a manhã desta sexta-feira, 13. Por volta das 12h30 a cidade registrava 111 km de congestionamento, segundo a CET. A média para o horário é de cerca de 95 km. O grande congestionamento da manhã desta sexta é causado pela chuva fraca e por acidentes espalhados pela cidade. As marginais do Tietê e do Pinheiros eram os piores trechos para o motorista por volta das 12h30. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua A cada meia hora desta sexta-feira, 13, a capital paulista bateu recordes de lentidão do ano. Às 10h30, eram 155 km, até o horário o maior do ano para o período da manhã. Às 10 horas, foram 139 km. Antes, às 9h30, a cidade registrou 129 k de lentidão. Às 9 horas, foram 127 km de trânsito parado, segundo medição da CET. Às 8h30 foram 122 km de ruas e avenidas paradas. Em 2008, a maior marca foi registrada no dia 11 de março, quando foram registrados 186 km às 9 horas.