Trânsito em SP não sofre alteração no Dia Mundial Sem Carro

SÃO PAULO - O trânsito na capital paulista não sofreu alteração na manhã desta quarta-feira, 22, o Dia Mundial Sem Carro, movimento que estimula a população a usar veículos alternativos em vez dos carros particulares.

Segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9 horas, a cidade registrava 75 km de vias congestionadas, sendo as zonas sul e oeste responsáveis por grande parte do congestionamento com 23 km (30%) e 24 km (33%), respectivamente. A companhia afirmou que o índice está dentro da média para o horário.

Os piores pontos de lentidão estavam na pista expressa da Radial Leste, sentido centro, com 4,6 km de congestionamento do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk, e na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, também com 4,6 de engarrafamento, do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro.

Hoje, a SPTrans vai ampliar o horário de pico dos ônibus em São Paulo por duas horas. A medida é para atender ao aumento da demanda de passageiros no transporte público por causa do Dia Mundial Sem Carro.