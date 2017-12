Trânsito em SP diminui 7% no 3º dia de interdição das pontes

Balanço do terceiro dia da interdição parcial de três pontes na Marginal Tietê aponta que a lentidão média na capital paulista caiu 7% na quinta-feira, 22. As informações foram divulgadas na tarde desta sexta-feira, 23, pela Secretaria Municipal dos Transportes.

Segundo a pasta, o índice confirma que a população já se adaptou às mudanças. Tanto a Marginal Tietê, como a cidade como um todo, apresentaram níveis de fluidez acima da média das quintas-feiras do segundo semestre de 2009.

Ao longo do dia, o índice de lentidão médio ficou em 69,3 km, valor 7% inferior ao registrado nas quintas-feiras do segundo semestre deste ano. Ainda segundo a secretaria, a lentidão só não foi menor por conta de uma série de acidentes envolvendo carro e moto, que ocorreram no período da manhã e prejudicaram o trânsito na zona sul e Marginal Pinheiros.