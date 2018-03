Trânsito em SP começa a melhorar após bater recorde de lentidão no ano

A Marginal do Tietê tem 23,2 km de engarrafamento, na pista expressa, sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Imigrante Nordestino; na pista local, mesmo sentido, tem 21,1 km de morosidade, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Aricanduva; na pista central ela tem 10 km de lentidão, também em direção à Ayrton Senna, entre as Pontes dos Remédios e Casa Verde. No sentido Castello Branco o motorista encontra 6,3 km de trânsito carregado, da Ponte da Freguesia do Ó e dos Remédios.

O motorista também vai encontrar lentidão na Avenida Brigadeiro Luis Antônio está com lentidão da Praça Dia do Senhor até o Viaduto Dona Paulina, no sentido centro. O Corredor Norte-Sul está congestionado por 8,7 km da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar, no sentido Santana.

Estradas

Os foliões que deixam a capital rumo ao litoral encontram o tráfego congestionado, na Rodovia dos Imigrantes, do Km 34 ao Km 58. Na via Anchieta, também há lentidão do Km 31 ao Km 55, sentido litoral, e na chegada a Santos do Km 63 ao Km 65.

Na Baixada Santista, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem o engarrafamento do Km 274 ao Km 268 no sentido Guarujá, por excesso de veículos. No sentido Cubatão, o fluxo é carregado do Km 268 ao Km 270.

A Rodovia Anhanguera está congestionada entre os quilômetros 50 e 61 no sentido interior. O tráfego também está lento entre os quilômetros 103 e 107. A Rodovia Fernão Dias está com dois trechos congestionados na região de Mairiporã, entre os quilômetros 65 e 63 e entre os quilômetros 54 ao 46.

Já a Rodovia Régis Bittencourt apresenta 25 km de lentidão em dois trechos no sentido Curitiba. Um deles vai do km 319 ao 336, na região de Juquitiba. O outro se estende do km 337 ao km 345.