Trânsito em São Paulo terá bloqueios nos dois últimos jogos da Copa

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo terá novamente bloqueios em algumas vias para receber os torcedores que assistirão aos dois últimos jogos da Copa do Mundo, neste sábado e domingo, além da realização da Fan Fest.

Assim como em outros jogos, a Vila Madalena, na zona oeste, terá intervenções da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a partir das 12 horas nos dois dias. Serão os mesmos bloqueios operacionais dos outros jogos, com acesso apenas aos moradores do bairro.

No Vale do Anhangabaú, os fechamentos também ocorrem a partir das 12h, com previsão de retorno às 21h, em quatro pontos, para realização da Fan Fest. A Rua Líbero Badaró também pode ter bloqueio se houver grande concentração de pessoas na via.

No domingo, a ciclofaixa Centro-Luz ficará desativada para realização do evento. A orientação da CET é que os ciclistas realizem retorno na Avenida Liberdade, pelo canteiro central, junto à Rua da Glória, e na Praça Roosevelt, no centro.