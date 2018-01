Trânsito é tranqüilo na manhã de Natal em São Paulo

O motorista não encontra problemas nesta manhã de Natal nas ruas da capital paulista. A cidade não registrava pontos de lentidão por volta das 8 horas desta quinta-feira, 25, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Natal deve ser de sol na maior parte do País e com chuva em SP O temporal que caiu na cidade no fim da noite da quarta-feira, 24, e durante a madrugada causaram a queda de 20 árvores na cidade. No entanto, as quedas não atrapalhavam o trânsito, segundo a CET. Em apenas um ponto da cidade a queda de uma árvore atrapalhava o trânsito. Parte da Rua Vereador José Diniz estava bloqueada. Técnicos da CET esperam a subprefeitura da região remover a árvore do local para liberar totalmente o trânsito.