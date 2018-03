Trânsito é tranquilo na capital e nas rodovias paulistas

De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 12 horas, o trânsito era normal nos sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhanguera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares. Até este horário, não havia registros de lentidões nem acidentes.

Segundo a Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, na última hora, 4.449 veículos desceram a serra rumo ao litoral e 1.099 seguiram em direção a São Paulo. Ao todo, 249 mil carros utilizaram as estradas do sistema para passar o feriado na praia. Cerca de 103 mil veículos já retornaram à capital.