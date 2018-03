Trânsito é lento em boa parte das rodovias no sentido litoral

Boa parte das rodovias de São Paulo já apresentam algum ponto de congestionamento por excesso de veículos por volta das 16 horas desta sexta-feira, 4. Por causa do Carnaval, o tráfego deve ser intenso durante toda a tarde. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que 1,8 milhão de veículos deixem a capital nas próximas horas.

As rodovias para o litoral norte como a Tamoios e a Mogi-Bertioga tem tráfego intenso, porém sem pontos de parada. A Rodovia Cônego Domênico Rangoni apresenta lentidão no sentido Guarujá, do km 274 ao 264. A Anchieta também está com 2 km de lentidão no acesso para a Cônego. Na Rodovia dos Imigrantes, há excesso de veículos entre os quilômetros 26 e 32, no sentido litoral.

A Rodovia Bandeirantes está congestionada entre os quilômetros 24 e 29, no sentido interior. Na Anhanguera, o tráfego é lento entre os quilômetros 57 e 59.

A Rodovia Castelo Branco apresenta tráfego lento com pontos de parada entre os quilômetros 18 e 24 no sentido interior. A Dutra tem congestionamentos em quatro trechos: em Guarulhos, dos quilômetros 225 a 223 na pista marginal e do 223 ao 220 na pista expressa, sentido Rio de Janeiro; em Jacareí, a lentidão se estende do km 160 ao 158 no sentido Rio de Janeiro; em São José dos Campos, do km 143 ao 145 no sentido São Paulo; e em Guaratinguetá do km 61 ao 64 no sentido São Paulo.