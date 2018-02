Trânsito é intenso nas rodovias paulistas; Fernão Dias tem 30 km de lentidão

O trânsito já está intenso nas principais rodovias de São Paulo na tarde deste domingo, 26, volta do feriado prolongado de Corpus Christi. Por volta das 16h45, a Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, apresentava mais de 30 quilômetros de lentidão na região de Atibaia: entre os quilômetros 15 e 30, 39 e 47, e 49 e 59. Já no sentido Belo Horizonte, havia 8 quilômetros de morosidade, entre o km 495 e o 503, na região de Betim.

O motorista também enfrentava lentidão entre os quilômetros 54 e o km 52 da Rodovia dos Imigrantes sentido São Paulo, em razão do excesso de veículos. Os demais pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes estavam com tráfego normal. Ainda chovia em alguns pontos do sistema.

No mesmo horário, a Rodovia Presidente Dutra tinha congestionamento no trecho entre Caçapava e São Paulo, entre os km 137 e 139, devido acidente em São José dos Campos