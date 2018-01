Trânsito é intenso e lento em algumas estradas de SP

O trânsito é intenso e lento em algumas das principais rodovias paulistas na tarde desta segunda-feira, 2, volta do feriado prolongado de Finados.

De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, a Cônego Domenico Rangoni apresenta lentidão entre os quilômetros 250 e 270, do Guarujá a Cubatão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na última hora, 7.500 carros subiram a serra em direção a São Paulo. Dos 327 mil veículos que desceram para a Baixada Santista, restam 112 mil carros para retornar à capital.

Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é mais pesado no trecho de serra, entre os km 30 e 40. O restante do percurso tem movimentação normal. Já entre as rodovias federais, a Régis Bittencourt registra lentidão entre os km 367 e 368, em Miracatu. Nos outros trechos da estrada, o trânsito é apenas intenso.

AEROPORTOS

A situação nos aeroportos do País é tranquila neste feriado de Finados, de acordo com boletim da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) divulgado há pouco. Às 15h havia apenas 10 voos atrasados, ou 0,8% do total de 1.300 viagens agendadas desde a zero hora desta segunda-feira. Entre a zero hora e as 15h, 200 voos foram cancelados (15% do total).

No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, dos 137 voos agendados, dois estavam atrasados às 15h. Outros dez haviam sido cancelados. No terminal internacional de Cumbica, em Guarulhos, das 156 viagens, apenas uma estava atrasada e 14 tinham sido canceladas ao longo do dia.

No Rio de Janeiro, os aeroportos também não registravam problemas. No Galeão, dois voos estavam atrasados e nenhum havia sido cancelado. O Santos Dumont não tinha voos atrasados, mas 29 (41%) haviam sido cancelados, de um total de 70 viagens programadas. A situação também é tranquila em Brasília e Belo Horizonte, segundo a Infraero. (Ana Conceição)