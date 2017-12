Trânsito é bom no sistema Anchieta-Imigrantes

O movimento é normal no sistema Anchieta-Imigrantes nessa quinta-feira, 1, para quem volta do litoral após a comemoração do Réveillon. Segundo a Ecovias, das 18h às 19 horas, 5.825 veículos passaram pelo sistema em direção a São Paulo. Desde o último dia 29 até agora, 379.551 veículos desceram para o litoral. Veja também: Confira dicas para o verão no blog Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Fotos da virada de ano no Brasil e no mundo Nesta quinta, o sistema opera no esquema 2 x 8: a subida é feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da via Anchieta e a descida pela pista sul da via Anchieta. O mesmo esquema será acionado no sábado, das 18h às 24h e no domingo, a partir das 8h até às 3 horas da manhã de segunda-feira. Cerca de 300 mil veículos passaram pelas estradas do sistema até o fim da tarde de quarta-feira. Para evitar complicações no tráfego, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomenda que os motoristas programem o retorno à capital no intervalo entre as 6 e 14 horas do domingo, dia 4, e das 0 às 6 horas das segunda-feira, dia 5. A Operação Subida da Ecovias será implantada até a madrugada de segunda-feira. (Com informações do Jornal da Tarde)