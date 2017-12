Trânsito e baldeações no dia a dia dos estudantes A ligação da USP com estações de Metrô já é feita atualmente por alguns ônibus municipais, geridos pela São Paulo Transporte (SPTrans). Há pelo menos dois trajetos que os levam até a região da Avenida Paulista ou para o centro, onde podem escolher entre as Linhas 3-Vermelha e 2-Verde. A queixa de estudantes e servidores é que existe um "grande obstáculo" no caminho.