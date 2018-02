Trânsito é alterado no Jabaquara para festa de São Judas Tadeu

SÃO PAULO - O trânsito na região da Paróquia de São Judas Tadeu, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, está sendo monitorado e algumas vias estão interditadas nesta sexta-feira, 28, para a realização de festividades religiosas, procissão, missa campal e show musical na Paróquia de São Judas Tadeu.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as interdições acontecem até as 3 horas deste sábado, 29, nas Avenidas Jabaquara, sentido Bairro, entre as avenidas Doutor Hugo Beolchi e Indianópolis, Avenida Piassanguaba, entre a Alameda dos Ubiatãs e a Avenida Jabaquara; Avenida Itacira, entre a Avenida Jabaquara e a Alameda dos Guaiós; Alameda dos Guaiós, entre as avenidas Piassanguaba e Itacira.

Na tarde desta sexta, a partir das 18h até as 23h, está fechada a Avenida Jabaquara, sentido Centro, entre as avenidas Indianópolis e Doutor Hugo Beolchi.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rotas alternativas

Os veículos oriundos da Avenida Jabaquara, sentido Planalto Paulista/Mirandópolis, deverão seguir à direita para a Alameda dos Guatás, à esquerda para Avenida Indianópolis, retornando à Avenida Jabaquara (sentido bairro).

Os veículos oriundos da Avenida Jabaquara, sentido Imigrantes/Vila Guarani, deverão seguir à direita pela Alameda dos Guatás, à esquerda pela Rua Doutor Samuel Porto, à esquerda pela Rua Fagundes Dias, seguindo em frente pela Rua Pereira Estéfano, à direita pela Rua Carneiro da Cunha, à esquerda pela Rua General Chagas Santos, à direita pela Avenida Professor Abraão de Morais e Rodovia dos Imigrantes.

A CET recomenda aos usuários provenientes da Vila Mariana com destino bairro, utilizar a Rua Bosque da Saúde e eixo Avenida Professor Abraão de Morais.

Os veículos que seguem pela Avenida Jabaquara no sentido Jabaquara - Bandeirantes (Marginal Pinheiros), deverão seguir pelas avenidas Doutor Hugo Beolchi, à direita na Engenheiro Armando de Arruda Pereira, à direita no Viaduto Arapuã, à esquerda pela Rua Brazópolis e à esquerda na alça de acesso à Avenida dos Bandeirantes.

A partir das 18h, os veículos que seguem na Avenida Jabaquara com destino à Indianópolis/ Praça da Árvore, podem optar pelos seguintes caminhos: seguir pela Avenida Jabaquara (sentido Centro) virar à esquerda pela Avenida Indianópolis (sentido Ibirapuera), à direita pela Avenida Afonso Mariano Fagundes e à esquerda pela Avenida Jabaquara (sentido Centro).

Os motoristas podem também seguir pela Avenida Jabaquara (sentido Centro), virando à esquerda pela Avenida Irerê, à direita pela Alameda dos Tupinás, à esquerda pela Avenida Indianópolis (sentido Ibirapuera); à direita pela Avenida Afonso Mariano Fagundes e à esquerda pela Avenida Jabaquara (sentido Centro).

Outra opção é seguir pela Rua Arapuã, seguir em frente pelo Viaduto Arapuã, à esquerda pela Rua Brazópolis, em frente pela Avenida Ceci, à direita pela Alameda dos Tupinás, à esquerda pela Avenida Indianópolis (sentido Ibirapuera), à direita pela Avenida Afonso Mariano Fagundes e à esquerda pela Avenida Jabaquara (sentido Centro).

Os veículos que seguem pela Avenida Indianópolis com destino à Praça da Árvore, devem virar à direita pela Alameda dos Piratinins, à esquerda pela Avenida Irerê e em seguida à esquerda pela Avenida Afonso Mariano Fagundes e à esquerda novamente pela Avenida Jabaquara (sentido Centro).

Já os motoristas que seguem pela Avenida Indianópolis, sentido Imigrantes, deverão virar à direita pela Alameda dos Guatás, à esquerda pela Avenida Irerê, à esquerda pela Avenida Afonso Mariano Fagundes, à direita pela Rua Doutor Samuel Porto, à esquerda pela Rua Fagundes Dias, seguindo em frente pela Rua Pereira Estéfano, à direita pela Rua Carneiro da Cunha, à esquerda pela Rua General Chagas Santos, à direita pela Avenida Professor Abraão de Morais em seguida Rodovia dos Imigrantes;

Os motoristas oriundos do Parque Jabaquara com destino à Rodovia dos Imigrantes que seguem pela Avenida Pedro Bueno, deverão entrar à direita pela Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira (sentido Centro), à esquerda na Rua Miguel Hernandes, à direita pela Rua Soares Avelar, acesso à Avenida dos Bandeirantes e mantendo-se à direita no acesso à Rodovia dos Imigrantes.

Datas e Horários

- Missa Campal às 09h00, 11h00, 13h00, 15h00 e 17h00

- Procissão a partir das 18h00

- Missa Campal Festiva às 20h00

- Show Musical após a Missa Campal