Trânsito da capital paulista volta a ficar acima da média

O índice de congestionamento às 8h54 desta segunda-feira, 26, chegava a 53 quilômetros, um pouco acima da média deste ano, segundo boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trânsito estava pior na zona oeste da capital paulista, onde estavam 18 quilômetros deste total. Não havia registro de acidentes no período. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte da Casa Verde e Rua da Coroa, com 3.600 metros; - Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro, com 3.440 metros; - Avenida Francisco Morato, sentido Centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Avenida Jorge João Saad, com 3.200 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Alameda dos Tupiniquins e Viaduto Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré Zona Oeste - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Avenida Jorge João Saad Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte da Casa Verde e Rua da Coroa - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Santa Ifigênia e Praça Campo de Bagatelle Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil Centro - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Rua Otavio Mendes e Praça Oswaldo Cruz