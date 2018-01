Trânsito continua tranqüilo nas principais rodovias de SP

O trânsito continuava tranqüilo na tarde desta terça-feira, 23, nas principais rodovias de São Paulo, segundo informações da polícias rodoviárias Federal e Estadual. De acordo com estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 1,8 milhão de veículos devem deixar a capital para as festas de fim de ano. A partir desta quarta-feira, 24, o rodízio de veículos será suspenso na capital. Com o Natal no meio da semana, o paulistano deve ficar atento pois alguns serviços funcionam até hoje e voltam só na próxima semana. Amanhã, 100% da frota de ônibus vai rodar, mas, no dia 25, apenas 50% dela. De acordo com as concessionárias que administram as estradas, por volta das 14h45, os sistemas Anchieta-Imigrantes, Anhangüera-Bandeirantes e Castelo Branco-Raposo Tavares tinham tráfego normal. Até este horário, também não havia registros de acidentes graves ou interdições que atrapalhassem o trânsito. Por volta das 10h30, um veículo de passeio pegou fogo e causou lentidão na pista sul da Anchieta. Apesar de a pista não ter sido bloqueada, o motorista enfrentou lentidão entre os Km 60 e 63. Entre Natal e ano-novo, a concessionrária Ecovias espera de 825 mil a 1,175 milhão de veículos no Sistema Anchieta-Imigrantes em direção ao litoral. A partir das 9 horas do dia 26, a concessionária vai implantar a operação descida 7x3, com descida pelas duas pistas da Via Anchieta e pista sul da Rodovia dos Imigrantes e subida pela pista norte da Imigrantes. A operação será encerrada às 24 horas e voltará entre às 5 e 19 horas de sábado, quando a concessionária espera um aumento do fluxo em direção à Baixada. No ano-novo, a operação descida será realizada entre domingo e 4 de janeiro. No domingo (28), a Ecovias implantará 7x3, às 14 horas. Nessa operação, a descida será feita pelas duas pistas da Via Anchieta e pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Para o retorno à capital, o motorista utilizará a pista norte da Imigrantes. Essa operação se estenderá até as 19 horas. Como espera fluxo de veículos de quem volta para trabalhar na segunda-feira, a Ecovias inicia a partir das 20 horas de domingo a operação subida até as 2 horas da madrugada de segunda-feira. Serão 8 faixas para a capital. Na terça-feira, a concessionária espera aumento no fluxo de veículos para o litoral e implantará, a partir das 8 horas, a operação descida 7x3. A expectativa da concessionária é de que a operação descida se estenda até às 22 horas de quarta-feira, véspera do ano-novo.