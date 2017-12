Trânsito continua carregado no Corredor Norte-sul

Os motoristas continuavam encontrando trânsito carregado no Corredor Norte-sul na manhã desta sexta-feira, 30, principalmente na pista que segue em direção ao Aeroporto, na zona sul de São Paulo. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Três acidentes atrapalhavam o fluxo de veículos desde o começo da manhã. Na Avenida 23 de Maio, uma colisão entre uma moto e um carro prejudicou o fluxo de veículos no sentido Aeroporto, perto do Viaduto Tutoia. Um acidente envolvendo um Fiat Pálio, que capotou e bateu em um muro na Avenida Rubem Berta, bloqueou três das quatro faixas da pista sentido Congonhas, mas a via foi liberada por volta das 9h. O veículo permanecia no local aguardando perícia. Segundo a CET, não havia previsão de liberação da via. Próximo dali, mas no outro sentido, uma colisão entre um carro e uma moto deixou dois feridos e ocupava uma faixa de rolamento da via. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os acidentes ajudaram a aumentar o índice de congestionamento nesta manhã. Às 8h49 foram registrados 53 quilômetros de lentidão em toda a cidade. Piores trechos congestionados - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Viaduto Tutoia e Praça Campo de Bagatelle, com 7.889 metros; sentido Santana, entre Rua Estela e Viaduto Indianópolis, com 3.261 metros; - Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, entre Avenida dos Bandeirantes e Rua Douro, com 2.920 metros;