Trânsito bom em SP, mas acidentes causam pontos de parada

Apesar de o trânsito na capital paulista estar abaixo da média na manhã desta quinta-feira, 22, o motorista enfrenta alguns pontos de lentidão devido a acidentes envolvendo motos. Às 9 horas, a cidade registrava cerca de 44 km de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Especial - Como o trânsito parou SP e números da frota Especial - Dossiê Estado: os números do trânsito em SP iLocal - Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Neste horário, o pior trecho de congestionamento estava na Marginal do Pinheiros. O motorista que segue em direção a Interlagos encontra cerca de 6 km de lentidão, da saída da Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária. Na ligação Leste-Oeste duas pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motos e um veículo. O acidente interditava totalmente a pista no sentido Lapa. Na Avenida Santo Amaro, na altura do número 5.350 da pista sentido Bairro, a colisão aconteceu entre a moto e um ônibus, deixando um ferido. Outro motociclista se feriu após se envolver em uma batida com um ônibus e um carro, na Avenida Marechal Tito.