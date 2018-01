Trânsito bom em São Paulo no início da manhã desta terça-feira

O movimento de veículos na cidade de São Paulo, por volta das 8 horas, estava abaixo do normal, sem congestionamentos, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja imagens do alagamento na capital Volta do litoral de SP após as 10h deve ser evitada As cerca de 17 árvores que caíram na tarde desta segunda-feira, 23, por conta das fortes chuvas, permaneciam ocupando parte das vias, aguardando a retirada pelas subprefeituras, mas não atrapalhavam o trânsito, segundo a CET. A pista local da Avenida Aricanduva, no sentido Itaquera, na zona leste, seguia interditada às 8 horas, após o transbordamento do Rio Aricanduva, na tarde desta segunda, que acabou alagando a região. Rodízio O rodízio municipal de veículos permanecia suspenso nesta terça-feira, 24, voltando a vigorar apenas na quinta-feira, 26. Está mantido o rodízio municipal para caminhões e as medidas referentes ao trânsito de veículos pesados na Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC).