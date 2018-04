Transformações da zona oeste Interessada em saber como o mercado imobiliário transforma a cidade, a arquiteta Eunice Sguizzardi Abascal, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, está realizando uma pesquisa com moradores de apartamentos da Vila Leopoldina (foto acima) ou do Jaguaré. "Queremos compreender a percepção que os moradores em condomínios residenciais verticais dali têm do ambiente construído", diz ela.