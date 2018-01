Transferência do Campo de Marte à prefeitura coloca fim em pendência de 60 anos, diz Doria

SÃO PAULO - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB) disse nesta segunda-feira, 7, em seu discurso de boas vindas ao presidente Michel Temer que o mandatário federal está contribuindo para por fim a uma pendência de 60 anos. Doria se refere ao repasse, por parte da União, do Campo de Marte para a administração municipal.

O presidente veio a São Paulo nesta segunda-feira, 7, mais especificamente à Prefeitura de São Paulo onde assinará o protocolo que regulariza a transferência de 40 hectares do Campo de Marte à administração pública. O espaço será utilizado para a criação do Parque Campo de Marte. O acordo foi possível com a retirada de uma disputa jurídica entre União e Prefeitura há anos.

O parque comportará o Museu da Aeronáutica, que abrigará o acervo do Museu da TAM, em São Carlos, e da Força Aérea.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estamos resolvendo aqui uma pendência de mais de 60 anos", disse Doria ao presidente. Doria afirmou ser o 9º prefeito a tentar a transferência e que, em apenas três meses de conversa com o governo federal, resolveram a questão.

"O senhor pode colocar na sua biografia que hoje o senhor resolveu o um problema de 60 anos. Assim, passo a passo, pelo diálogo, vamos resolvendo as pendências. Esse será o 108º parque da cidade de São Paulo", disse o prefeito, que também elogiou a "índole de conciliação" do peemedebista, conhecida desde o governo de Franco Montoro.

Doria declarou que a negociação pela criação do 108º parque da cidade é uma mostra da capacidade de diálogo e de entendimento que seria a marca de sua gestão em São Paulo, "a capital do Brasil".