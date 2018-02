Transferência de comerciantes para tendas é revista

A reforma do pavilhão Mercado Livre do Produtor (MLP) era uma promessa antiga da Ceagesp que, para acontecer, teria de realocar a feira que acontecia ali. A administração disse que a solução das tendas "foi definida em acordo com o sindicato e os representantes da feira".

A reclamação geral, porém, é de que o lugar foi mal sinalizado e as vendas caíram. A Ceagesp afirma que colocou faixas explicativas e agora vai analisar a necessidade de sinalizar melhor as tendas, que ficam em estacionamento com acesso pela Marginal do Pinheiros. / NATALY COSTA