Transbordamento de rio prejudica moradores de Atibaia

As fortes chuvas que atingiram o município de Atibaia, no interior de São Paulo, na noite de quarta-feira, 9, provocaram o transbordamento do Rio Atibaia e prejudicaram ao menos 500 famílias em nove bairros da cidade. O nível do rio ficou 97 centímetros acima do normal.

Veja também:

Em 12 dias, alagamentos já superam dezembro de 2008 em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Defesa Civil municipal, entre os dias 1º e 10 de dezembro, o acumulado de chuva atingiu 243 milímetros no município, muito acima da média do mês, de 181 mm.

Nesta terça-feira, 15, ao menos três bairros continuavam alagados e 60 famílias ainda estavam desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Outras cinco famílias permaneciam desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.