Tragédia muda vida de freiras Desacostumadas à presença masculina em sua rotina de claustro, quatro irmãs e 11 noviças de espiritualidade franciscana, que vivem para orar, mudaram sua rotina depois da tragédia em Nova Friburgo. As jovens religiosas da Toca de Assis, ligadas ao Instituto Filhas da Pobreza, agora lidam com bombeiros, soldados e voluntários que se apresentam no Colégio Nossa Senhora das Dores, um dos principais postos de distribuição de doações da cidade.