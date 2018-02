Tragédia matou sete pessoas e afetou 96 casas Ainda em obras, a Estação Pinheiros do Metrô virou notícia mundial no dia 12 de janeiro de 2007. Uma grande cratera de 80 metros de diâmetro se abriu no meio da Rua Capri, engoliu carros, caminhões e ônibus e matou sete pessoas. Entre elas estavam cinco pedestres, um cobrador de ônibus e um motorista.