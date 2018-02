Tragédia é usada para aplicar golpes

O golpe foi descoberto porque autores escolheram pais de um policial como alvo. "Eles estavam a ponto de depositar R$ 1,5 mil para o suposto mecânico. Como não conseguiram, pediram ajuda ao filho", diz Ávila.

Ontem, usuários do Facebook denunciaram um segundo golpe: e-mails com a mensagem "vídeo mostra momento exato da tragédia em Santa Maria". Ao clicar no arquivo vídeo.zip, a vítima instala no computador um vírus que rouba dados confidenciais. / RODRIGO CAVALHEIRO