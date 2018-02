Tragédia do voo 447: relatório final sai hoje O mistério que cerca a queda do voo 447 deve acabar hoje. Técnicos do Escritório de Investigações e Análise para a Aviação Civil (BEA), o órgão francês que apura causas do acidente de 31 de maio de 2009, apresentam hoje o relatório com as "circunstâncias exatas" do acidente. Preocupados, sindicatos de pilotos fizeram protestos ontem e famílias de vítimas advertiram que culpar os pilotos não será "aceitável".