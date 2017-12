O Comando Vermelho teria obrigado dois moradores do Morro da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio, a transportar armas para o Complexo do Alemão, segundo testemunhas. João José Lopes, de 58 anos, e Claudio Moisés de Melo, de 45, foram presos com armas no carro na Avenida Meriti. Além de Lopes e Melo, três homens e um adolescente estavam no veículo. O Morro da Serrinha é alvo de tiroteios há cinco dias.