Tráfico impede Prefeitura de iluminar ruas, diz Ilume

Traficantes de drogas têm impedido a restauração da iluminação pública em ruas da cidade de São Paulo. A fim de manterem as vias às escuras, bandidos proíbem a troca de lâmpadas e o conserto de transformadores, entre outros serviços, segundo o Departamento de Iluminação Pública (Ilume). Para trabalhar, os funcionários do órgão têm recebido escolta da Polícia Militar ou da Guarda Civil Metropolitana. Quem ousa realizar a manutenção sozinho sofre ameaças e abandona a atividade.

Ocorrências do tipo foram registradas em pelo menos sete ruas da capital, a maioria nas zonas leste e norte. O caso mais recente de represália aconteceu na Rua Padre Francisco de Moura Roli, em Artur Alvim, na zona leste. A via ficou sem iluminação por dois meses, depois de todas as lâmpadas queimarem. O serviço de troca dos equipamentos foi realizado no dia 3, quando técnicos do Ilume trabalharam escoltados por PMs. Antes disso, os moradores da rua só tinham a lamentar pela demora do serviço. Para eles, o medo do tráfico é uma desculpa.

Assim que a reclamação foi registrada, funcionários do Ilume visitaram o local. A resolução do problema, por sua vez, foi adiada. Na ocasião, o departamento alegou aos moradores que a equipe responsável pela manutenção foi expulsa sob a ameaça de "maus elementos". Após essa justificativa para a não realização do serviço, os moradores continuaram a apelar até que os técnicos voltaram ao local. A PM confirmou que recebe chamados do Ilume pelo telefone 190.

Por questão de segurança, empresas que prestam serviço ao Ilume não comentaram o caso. O Ilume informou apenas que os técnicos normalmente saem às ruas em dupla. Eles utilizam caminhonetes ou caminhões para casos de reparos maiores, como a troca de um transformador. O trabalho, muitas vezes arriscado, é realizado durante as 24 horas do dia.

No total, são 47 equipes, que atuam distribuídas em seis áreas e cobrem toda a cidade, incluindo os túneis, que também sofrem com a ação de vândalos que furtam os fios de cobre nas madrugadas. Também procurada, a Eletropaulo não quis manifestar-se sobre o assunto. Um técnico da empresa, flagrado na rua pela reportagem, contou que colegas já foram impedidos por bandidos de entrar com caminhão de trabalho em bairros da cidade.

O sistema de iluminação pública da cidade é o maior do mundo, segundo a Prefeitura. São 560 mil pontos de luz, distribuídos por 17 mil quilômetros de rede - o equivalente ao trajeto entre o Brasil e o Japão. Cerca de 300 lâmpadas da iluminação pública queimam diariamente por causa do término de sua vida útil, ação do tempo ou vandalismo.

Reclamações

Para reclamações sobre o serviço prestado pelo Ilume ou pedidos de troca de lâmpadas queimadas, os moradores devem ligar para o Ligue-Luz, no telefone 0800-7220156. Esse mesmo número registra sugestões e oferece informações sobre iluminação pública.

Só em abril, de acordo com o Ilume, foram registrados 800 pedidos de reparos por dia. O prazo de atendimento é de quatro dias para a troca de lâmpadas. No caso de substituição de um transformador, a demora é maior - de dez a 15 dias. Para pedidos de instalação de iluminação pública, a orientação é procurar a subprefeitura.