Tráfico de pessoas levou 475 pessoas ao exterior Entre 2005 e 2011, pelo menos 475 brasileiros foram aliciados e vendidos por quadrilhas de traficantes para serem explorados como mercadoria no exterior. A maior parte das vítimas (337) sofreu exploração sexual, enquanto um grupo de 135 foi submetido a trabalho escravo. Os dados fazem parte do diagnóstico preliminar sobre tráfico de pessoas no Brasil, elaborado pela primeira vez no País pelo Ministério da Justiça em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime.