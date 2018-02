Traficantes violentam irmã de devedor

As informações preliminares do inquérito que investiga o caso indicam que o chefe do tráfico local ordenou o sequestro da mulher de 21 anos para pressionar o irmão dela, um adolescente, a repassar R$ 667 que estava devendo pela venda de drogas a terceiros. Na sexta-feira, ela foi levada para um cativeiro, onde permaneceu por cerca de uma hora e meia, período em que foi violentada. O grupo pediu resgate à família, no valor da dívida. A Brigada Militar foi acionada e passou a vigiar o local onde o dinheiro seria entregue. Ao ver a movimentação, os traficantes libertaram a mulher e fugiram.

Com as informações disponíveis, a Polícia Civil obteve da Justiça mandados de prisão contra o chefe dos traficantes e o sequestrador identificado. A operação de busca aos suspeitos mobilizou ontem 20 policiais civis e 25 policiais militares.