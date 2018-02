Traficantes são presos em residência na Vila Jockey Clube em São Vicente(SP)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três traficantes foram presos, por volta das 22h15 desta quinta-feira, 25, no interior de uma das residências da Rua Padre Bento Dias Pacheco, na Vila Jockey Clube, em São Vicente, litoral sul paulista.

Em patrulhamento na região, PMs da 2ª Companhia do 39º Batalhão desconfiaram de um rapaz que, ao ser abordado, correu para o interior do imóvel, onde foram encontrados 36,2 quilos de maconha distribuídos em duas malas de viagem dentro do quarto.

O rapaz que correu e tentou se esconder na residência será inserido no boletim de ocorrência apenas como testemunha, mas os três homens que já estavam dentro do imóvel serão autuados por tráfico de drogas. Um deles, segundo a PM, já tem passagem por porte ilegal de arma.

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de São Vicente.