Traficantes são presos com 1.750 pedras de crack em Itatiba

Paulo Maciel e Daniela do Canto, do estadão.com.br,

Policiais militares da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária prenderam dois homens com 1.750 pedras de crack. A apreensão aconteceu no final da noite desta segunda-feira durante uma fiscalização de rotina, no quilômetro 79,5 da SP-360, Rodovia Constâncio Cintra, município de Itatiba. Os traficantes, que estavam em um automóvel Escort com placas de Jundiaí, não obedeceram ao sinal de parada e tentaram fugir, mas acabaram sendo alcançados pelos policiais rodoviários. Os traficantes e a droga foram encaminhados para a Delegacia Central de Itatiba.