Traficantes roubam carga hospitalar

Policiais apreenderam vários equipamentos hospitalares, 1 milhão de preservativos e até um detector de metais na Favela Vila do João, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, zona norte do Rio. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, só os dois aparelhos para tratamento oncológico estão avaliados em R$ 50 mil. As brocas cirúrgicas e um aparelho de raio X, porém, chamaram a atenção dos policiais. Há suspeita de que os traficantes planejavam criar uma estrutura hospitalar para socorrer comparsas feridos em tiroteios.