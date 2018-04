Traficantes escondiam droga em área ambiental Traficantes mantinham grande quantidade de drogas enterrada em uma Área de Proteção Ambiental em Sorocaba. Maconha e cocaína eram embaladas e colocadas em um galão de plástico mantido sob a terra no meio da mata no bairro de Habiteto. Policiais desconfiaram por causa das trilhas abertas no local. O esconderijo foi localizado sob um monte de folhas e galhos pela Força Tática da Polícia Militar. No galão, foram encontrados 13 tijolos de maconha com cerca de 1kg cada e 700 porções de cocaína. Ninguém foi preso.