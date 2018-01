Traficantes entram em confronto com a PM em Sorocaba

SOROCABA - Traficantes e usuários de drogas entraram em confronto com a Polícia Militar no fim da noite de domingo, 27, no bairro Paineiras, zona norte de Sorocaba. Inconformados com a ação da polícia para reprimir o tráfico, grupos de jovens enfrentaram os policiais e atiraram pedras e garrafas contra viaturas. A PM reagiu atirando balas de borracha e bombas de efeito moral. O tumulto só terminou no início da madrugada desta segunda-feira, 28. Ninguém foi preso e não houve registro de feridos, segundo a Polícia Civil.

O confronto ocorreu na Avenida Antonio Silva Saladino, ponto de encontro de jovens. Moradores denunciaram o tráfico de drogas e o consumo indiscriminado de álcool e entorpecente em plena via pública, onde jovens faziam manobras arriscadas com motos desde o final da tarde. Os policiais fizeram um patrulhamento, revistando carros e conseguiram dispersar os ocupantes, mas eles voltaram ao local em maior número. Por volta das 22 horas, a PM retornou ao bairro com reforços, mas os grupos reagiram à ocupação da avenida. De acordo com a PM, a reação partiu de traficantes que mantêm pontos de venda de drogas no bairro.