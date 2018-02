Traficantes colam boca de empresário O empresário Jefferson Fabiano Ferreira Corrêa, de 29 anos, teve a boca colada, em Ribeirão Preto, no interior, em ato de represália de traficantes e usuários de drogas. Segundo a polícia, Corrêa foi considerado um delator do ponto de drogas que funcionaria no bar na frente de sua casa após reclamações de barulho.