Traficantes cobravam dívida com espada Dois traficantes foram presos ontem na Vila Maria Alta, zona norte de São Paulo, com uma espada que, segundo os policiais militares, seria usada para ameaçar usuários que deviam dinheiro. Com eles, foram encontrados cocaína, RG falso e munição de revólver calibre 38. Também na zona norte, em uma favela no Peri Alto, policiais apreenderam ontem cocaína, crack, maconha, ecstasy e 500 pontos de LSD.