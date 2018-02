Traficante usava rede social para vender droga A prisão no Rio do traficante de ecstasy Daniel Izaías dos Santos, de 25 anos, na madrugada de anteontem, revelou como a quadrilha usava redes sociais para vender drogas, principalmente a jovens de classe média. No perfil de Izaías no Facebook, ontem ainda era possível achar posts com códigos para se referir aos comprimidos de ecstasy, como "laranjinhas do Canadá". Alguns também cobram entregas da droga.