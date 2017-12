Traficante preso com drogas e armas de grosso calibre em SP

SÃO PAULO - Um traficante foi detido, na quarta-feira, 14, no Jardim São Luís, região da Guarapiranga, zona sul de São Paulo, com uma escopeta, uma metralhadora, 190 quilos de maconha, 300 cápsulas plásticas contendo cocaína e uma balança digital.

Todo o material apreendido, exceto a metralhadora, estava dentro da casa do criminoso, na altura do nº 36 da Rua Tertúlia. O traficante estava em frente ao imóvel quando foi abordado por policiais militares do 37º Batalhão em patrulhamento. O caso foi registrado no 100º Distrito Policial, do Jardim Herculano.